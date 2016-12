Zirler Schwimmnachwuchs startet erfolgreich in die Oberland Cup Saison!

31.12.2016, 18:00 Uhr

Innsbruck : Landessportcenter | Am 17.12.2016 fand im Landessportcenter Innsbruck die erste Station der 4teiligenSerie statt. Bevor die Kinder jedoch ins kühle Nass sprangen, wurden die Medaillen für die Gesamtwertung der Vorsaison vergeben. Dasschnitt dabei überaus erfolgreich ab und gewann in jeder Altersklasse zumindest eine Medaille.Goldmedaillen für die Gesamtwertung gingen an:(Jahrgang 2008),(Jg 2008),(Jg 2007),(Jg 2006); Silbermedaillen:(Jg 2008),(Jg 2007),(Jg 2005),(Jg 2004); Bronzemedaillen:(Jg 2004),(Jg 2003)

Den Schwung der Preisverleihung nahmen die Kinder mit in die Halle und zeigten dort starke Leistungen. Dabei freute es vor allem die beiden Trainerinnen,undzu sehen, wie mutig sich die jungen SchwimmerInnen der „Newcomer Gruppe“ ins Wasser stürzten.Folgende Medaillenränge erschwammen für das Schwimmteam Kruder Zirl:2x Gold, 1x Silber -2x Gold, 1x Bronze -2x Gold -1x Gold, 2x Silber -1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze -1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze -1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze - Aylin Cakir 1x Gold, 1x Bronze -1x Gold, 1x Bronze -undje 1x Silber undundje 1x Bronze.Top-Platzierungen in den Einzelwertungen sicherten sichundWeiters gewannen die fünf teilnehmendenvier Medaillen. Die jungen Zirlerinnen (Jg 2007 und jünger) in der Besetzung Lisa Pabst, Julia Pirker, Lorena Übelhör, Lea Zoller wurden Erste, die Mädchen Jg 2006 und älter mit Marie Bauchinger, Aylin Cakir, Miriam Langhofer, Romy Pabst belegten den zweiten Platz. Bei den Burschen wurden die jüngeren mit Philipp Kreiner, Ben Slamik, Fabian Walk, Alexander Weratschnig und die älteren mit Benedikt Bauchinger, Jonas Felbar, Laurin Felbar, Simon Franz jeweils Zweite.Die zweite Station des Oberland Cups wird vom Schwimmklub Zirl veranstaltet und findet am Samstag, 28.1.2017 im Landessportcenter statt.Impressionen auf www.schwimmklub-zirl.at