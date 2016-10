Arbeitsmarktstatistik September 2016 - die Arbeitslosenzahlen sinken weiter

03.10.2016, 14:40 Uhr

Das AMS veröffentlicht die Arbeitsmarktzahlen für September: Tirols Arbeitslosenzahlen sind weiter gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Minus von 7,7 Prozent.

Arbeitslosigkeit im September 2016

Zunahme der Arbeitslosigkeit im Bundesländerdurchschnitt: + 0,3 Prozent/li>

Tiroler Arbeitslosigkeit: - 7,7 Prozent

Salzburg: - 3,9 Prozent

Kärnten: - 2,5 Prozent

Vorarlberg und Steiermark: - 2 Prozent

Wien: + 2,6 Prozent

Niederösterreich: + 2,6 Prozent

Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage in Tirol

Impulspakekt

TIROL. Die Tiroler Arbeitsmarktzahlen sind auch im September erfreulich. Wieder führt Tirol beim Rückgang der Arbeitslosen. Dadurch wird ein seit Monaten herrschender Trend weiter fortgesetzt. Im Österreichvergleich liegt Tirol wieder an erster Stelle. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Arbeitslosenzahlen um 7,7 Prozent gesunken.Die gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage in Tirol garantiert die Aufrechterhaltung eines starken sozialen Sicherungsnetzes und erlaubt Investitionen, beispielsweise die Ticketreform bei den Tiroler Öffis. "Das Land Tirol steht finanziell ausgezeichnet da und das gibt uns die Möglichkeiten, rechtzeitig Investitionen zu tätigen, die sich nachhaltig ökologisch und ökonomisch rechnen werden“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe. Sie erinnert daran, dass fehlende soziale Sicherheit große Folgekosten nach sich ziehen werden.Ein Grund für das gute Abschneiden Tirols bei den Arbeitsmarktzahlen ist für Günther Platter das Impulspaket der Tiroler Landesregierung. Dieses wurde vor rund eineinhalb Jahren beschlossen. Dabei werden 135-Millionen-Euro für Investitionen bereitgestellt. Mit bisher rund 100 Millionen an Förderungen wurden Investitionen von rund 350 Millionen Euro ausgelöst, so Landeshauptmann Günther Platter. Dies ist ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft und mehr Beschäftigung.

Mehr zum Thema

Weitere 2 Millionen Euro sollen wieder an Förderungen ausbezahlt werden. Damit können rund 150 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, so Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Im Rahmen des Impulspaketes wird die einkommensunabhängige Sanierungsoffensive sowie der Wohnbau gefördert.