Blumen von heimischen Floristen für den Valentinstag

13.02.2017, 15:25 Uhr

Tulpen, Narzissen, Anemonen, Freesien und Ranunkeln, bunte Primeln und Hyazinthen von heimischen Floristen bringen ein erstes Frühlingsgefühl in die eigenen vier Wände.

Nachhaltigkeit im Blumengroßhandel

TIROL. Am 14. Feber ist Valentinstag. An diesem Tag sind Blumengeschenke besonders beliebt. Der heimische Blumengroßhandel beliefert die Floristikfachgeschäfte mit einer großen Auswahl an frühlingshaften Schnitt- und Topfpflanzen, so Barbara M. Thaler, der Wirtschaftskammer Tirol. Rund 90 Prozent aller Blumen zum Valentinstag kommen aus Europa.Immer mehr Blumenhändler bieten ein breites Angebot an fair angebauten Blumen und Pflanzen bereit. Diese sind mit dem weltweiten Gütesiegel „Fair Flowers Fair Plants (FFP) ausgezeichnet. "Das Zertifikat garantiert dem heimischen Blumenfachhandel und in weiterer Folge dem Konsumenten, dass die angebotenen Blumen und Pflanzen sozial verträglich, aber auch umweltfreundlich produziert sind, so Barbara M. Thaler.