Bundeswinterspiele der österreichischen Berufsschulen in Innsbruck und Igls

17.01.2017, 10:33 Uhr

Bei den 46. Bundeswinterspielen der österreichischen Berufsschulen starten Lehrlinge aus Österreich und Südtirol.

Die 46. Bundeswinterspiele

Leistungssport und Berufsausbildung unter einem Dach

Weitere Informationen

TIROL. Von 16. bis 18. Jänner finden in der Olympiaworld in Innsbruck und in Igls die 46. Bundeswinterspiele der österreichischen Berufsschulen statt. Insgesamt sind mehr als 200 Lehrlinge am Start.Im Rahmen eine Festaktes Im Congress Igls wurden am 16. Jänner die 46. Bundeswinterspiele der österreichischen Berufsschulen eröffnet. Folgende Bewerbe sind Teil dieses Wettbewerbs: Riesentorlauf, Snowboard, Seilrennen, Staffelrennen, Curling, Eisstockschießen, Eisfußball und ein WOK-Rennen im Eiskanal. Die verschiedenen Disziplinen werden in Einzel- und Teambewerben durchgeführt. In diesem Jahr sind erstmals BerufsschülerInnen aus Südtirol mit am Start, sodass sich rund 200 SportlerInnen zu den Bundeswinterspielen angemeldet haben. Ausgetragen werden die Bundeswinterspiele, die alle zwei Jahre stattfinden, vom Landesschulrat für Tirol. Am Mittwoch am Abend findet dann die Abschlussfeier mit den Siegerehrungen statt.An der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel in Landeck gibt es das Bildungsprojekt „Skirennsport und Lehre“. Hier werden Berufsausbildung und Leistungssport miteinander ergänzt. Das Bildungsprojekt wurde vom Land Tirol, dem Landesschulrat für Tirol, dem Tiroler Skiverband, dem Skipool sowie der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Tirol ins Leben gerufen. Ab dem Schuljahr 2017/18 ist eine Klasse für Skirennsportlerinnen und -sportler geplant. Diese können zusätzlich zum Sport den Lehrberuf Hotel und Gastgewerbeassistent/in‘ ergreifen. Der Landesschulinspektor möchte das Schulfach Bewegung und Sport als unverbindliche Übung an den Berufsschulstandorten einführen.