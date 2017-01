Hahnenkammrennen ist wichtiger Wirtschaftsfaktor in Tirol

19.01.2017, 09:15 Uhr

Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel ist nicht nur ein Schirennen - es ist auch wichtig für die Wirtschaft in Tirol. Das Hahnenkammrennen findet noch bis Sonntag statt.

Hahnenkammrennen - ein Ski-Event der Sonderklasse

Werbung für Tirol

Nationale und internationale Wirtschaftsprominenz in Kitzbühel

TIROL. Das Hahnenkammrennen ist für Tirols Wirtschaft von großer Bedeutung. Erwartet werden rund 40 Millionen Euro-Umsatz in wenigen Tagen. Die 77. Auflage des Hahnenkammrennens findet noch bis Sonntag, 22. Jänner statt.Insgesamt wird beim Hahnenkammrennen mit einem Umsatz von 40 Millionen Euro gerechnet. Es gibt 600 Vollzeitarbeitsstellen im Großraum Kitzbühel. Es werden bis zu 100.000 ZuschauerInnen und 700 Journalisten aus 30 Nationen erwartet. Gerade die große Zuschauerzahl an diesem Rennwochenende ist in Bereichen wie Gastronomie und Einzelhandel ein wichtiger Faktor für die regionale Wirtschaft, so Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.Am vergangenen Montag wurde in Kitzbühel eine Europacup-Abfahrt durchgeführt. Dadurch wurden die Werbe-Aktivitäten verlängert. Es kam zu zahlreichen spektakulären Sport- und Winterbilder. „Über 700 Journalisten aus 30 Nationen verbreiten derzeit die Bilder einer perfekten Tiroler Wintertraum-Landschaft bis Japan, Brasilien und Korea, aber auch in unsere Stammmärkte wie Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien und Frankreich. Das bringt uns für die Wirtschaft eine Goldmedaille mit Platz eins“, so Patrizia Zoller-Frischauf.Im Rahmen des Hahnenkamm-Rennens treffen sich - abseits der eigentlichen Rennen - bekannte Persönlichkeiten der nationalen und internationalen Wirtschaft. "Hier werden Geschäftskontakte angebahnt und Geschäftsabschlüsse vorbereitet, die wahrscheinlich noch ein Vieles des Wochenend-Umsatzes von 40 Millionen Euro ausmachen“, ist die Wirtschaftslandesrätin überzeugt.