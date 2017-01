Hausbau und Energiemesse - mehr als 9.700 Besucher

30.01.2017, 14:08 Uhr

Die 4. Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck ist die wichtigste Messe für Bau und Energie im Westen Österreichs. Rund 200 Aussteller präsentierten ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen.

Lösungen und Produkte für Bauen und Energie

Große Zufriedenheit der Messebesucher

Interesse an Neubau und an Sanierungsmaßnahmen

Vortragsreihen

Aussteller sind zufrieden mit dem Ergebnis

Zielpublikum konnte erreicht werden

Weitere Informationen

TIROL. Von 27. bis 29. Jänner fand in Innsbruck die 4. Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck statt. Rund 200 Aussteller präsentierten den rund 9.700 Besucher ihre Produkte und Dienstleistungen zu den Themen Bauen, Sanieren, Renovieren und Finanzieren.Rund 80 Prozent der Messebesucher kamen mit konkreten Investitionsabsichten auf die Messe Innsbruck. Daher informierten sie sich über die neuesten Baustoffe und Bauweisen, Ideen zur Gestaltung des Innen- und Außenbereichs, technische Ausstattunge oder Energiesysteme. Die Messe bot ein großes Angebot mit neuesten Lösungen und Produkten im Bereich Bauen und Energie. Dieses wird mit der Tiroler Hausbau & Energie Messe zielgerecht und noch vor Beginn der Bausaison zur Verfügung gestellt, so Congress- und Messedirektor Christian Mayerhofer.Während der Messe wurden Besucher über deren Meinung zur Messe befragt: Rund achtzig Prozent der Besucher zeigten sich mit der Häuslbauermesse sehr zufrieden. Die Gründe für diese Zufriedenheit sind der gute Branchenüberblick, das große und vollständige Angebot und die vielen Neuheiten und Innovationen der Aussteller. „Das Interesse an der Messe ist meiner Meinung nach weiter gestiegen. In Hinblick auf die Qualität der Besucher können wir berichten, dass diese sehr hoch war und die Leute mit konkreten Anfragen auf uns zu kamen.“, so Doris Schneeberger von Binder Holz.Rund 80 Prozent der Besucher kamen mit konkreten Plänen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf die Messe. Rund 60 Prozent der Besucher zeigte Interesse am Neubau. Für 50 Prozent der Besucher war es der erste Besuch der Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck. Die Mehrheit der Besucher kam aus den ländlichen Regionen, zwei Drittel der Besucher war zwischen 20 und 40 Jahre alt. Mit dem Konzept der Messe werden Privat- als auch Fachbesucher angesprochen.Die Messe bot auch ein fachspezifisches und hochqualitatives Vortragsprogramm, das von den Besuchern sehr gut aufgenommen wurde. Die Themen der Vorträge waren Energiesystemen, Einbruchsschutz, Wohnbaufinanzierung und -förderung oder Wohngesundheit. Die Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck hat sich so zur wichtigsten Informationsplattform der Branche im Westen Österreichs entwickelt, so Christian Mayerhofer.Auch für die Aussteller selbst war die Häuslbauermesse zufriedenstellend. Die Messe sei sehr gut organisiert und ein wichtiger Fixpunkt, um sich mit Bauinteressenten treffen und austauschen können, so Robert Fischer von Hartl Haus. Das Interesse der Besucher sei grundsätzlich hoch, immer wieder kam es zu konkreten Anfragen von Privatpersonen genauso wie von größeren Organisationen, so Hans Wegscheider (Holzbau Wegscheider) bzw. Doris Schneeberger (Binder Holz).Die Messe ist auch eine wichtige Anlaufstelle um neue Kontakte zu knüpfen bzw. das Interesse an neuen Produkten zu schaffen. Gerade bei einer Messe wie der Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck haben Unternehmen die Möglichkeit, direkt sein Zielpublikum zu erreichen und anzusprechen. Viele Aussteller gehen daher von einem starken Nachmessegeschäft aus.Die 5. Tiroler Hausbau & Energie Messe Innsbruck wird vom 02. bis 04. Februar 2018 in der Messe