19.01.2017, 15:15 Uhr

Seit Dezember ist wieder Hunk - Honig aus Tirol mit besonderer Qualität - bei Spar erhältlich.

Hunk - Qualität aus Tirol

Qualitätssicherung ist groß geschrieben

TIROL. Seit Anfang Dezember gibt es wieder Hunk - Honig mit Gütesiegel "Qualität Tirol" beim Spar. Hunk ist in manchen Gebieten Tirols die Mundart-Bezeichnung für Honig.Hunk ist Honig aus Tirol, der mit dem Gütesiegel "Qualität Tirol" ausgezeichnet ist. Der Honig stammt von heimischen Bienen bzw. Imkern. Der Geschmack des Tiroler Honigs ist vollmundig und süß. Beeinflusst wird die Qualität des Honigs auch von den Witterungsverhältnissen, denn diese wirkt sich auf die Honigernte aus. Hunk wird heuer wieder exklusiv bei Spar angeboten. Dieser Hong ist qualitativ hochwertig und garantiert regional. „Die Kunst der Bienen, Honigtau von Nadel- und Laubbäumen in herrlich süßen Waldhonig zu verwandeln sorgte schon immer für Bewunderung.", so Wendelin Juen, Geschäftsführer der Agrarmarketing Tirol.Die Imker liefern nach der Honigernte den Honig zur Imkergenossenschaft. Diese bringt ihn dann zur Qualitätssicherung ins Labor. "Nur Honig, der den strengen Qualitätsanforderungen von ‚Qualität Tirol‘ entspricht, erhält das Gütesiegel und darf als Hunk verkauft werden", Reinhard Hetzenauer, Obmann der Tiroler Imkergenossenschaft.Die Imkergenossenschaft hat 100 Mitgliedsvereine mit 2.950 Imkern, die 33.100 Bienenvölker betreuen.