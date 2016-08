Kostenlose Internet-Senioren Schulungen in Innsbruck

30.08.2016, 00:00 Uhr

Wie findet man Informationen im Internet – z.B. gerade jetzt Urlaubsinfos für Reisen? Worauf muss man dabei achten? Egal, ob man sich für erste Schritte im Internet am Laptop, Handy oder Tablet interessiert: Internettrainer von A1 stehen mit Rat und Tat zur Seite.

13., 14. und 15. September9 - 12 Uhr und 14 - 17 UhrA1 Standort, 6020 Innsbruckunter 0 50 664 44505 oder internet.fuer.alle@A1telekom.at09:00 - 12:00: Erste Schritte im Internet Teil 1 oder Internet via Tablet & Smartphone14:00 - 17:00: Fotobuch erstellen oder Suchen & Finden09:00 - 12:00: Fotobearbeitung Teil 1 oder Internet via Tablet und Smartphone14:00 - 17:00: Erste Schritte im Internet Teil 1 oder Erste Schritte im Internet Teil 209:00 - 12:00: Erste Schritte im Internet Teil 2 oder Fotobearbeitung Teil 214:00 - 17:00: Einfach kommunizieren mit E-Mail oder Internet via Tablet & Smartphone