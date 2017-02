TirolBerg - Tirol in St. Moritz

15.02.2017, 12:17 Uhr

Spitzenleistungen aus der Sport- und Alpintechnik

Standortagentur Tirol

Der TirolBerg

TirolBerg - Tirol Werbung, ÖSV und Systempartner

Premium-Partner: Leitner ropeways

Host-Partner: Innsbruck, Paznaun-Ischgl, Ötztal, Olympiaregion Seefeld, St. Anton am Arlberg, Zillertal

Top-Partner: Demaclenko, J.Lindeberg, ÖSV-Ski Austria, Prinoth, Standortagentur Tirol, WKÖ/Außenwirtschaft Austria

Wirtschafts- und Produktpartner: Bonnevit, DB Schenker, Handelshaus Wedl, Ledermair, Montes, Steininger, Testa Rossa caffe, Tirol Milch, Ursin Haus, Verein Tiroler Wirtshauskultur, Zillertal Bier, HLW Landeck, Tourismuskolleg Innsbruck, Zillertaler Tourismusschulen

TirolEdition: Black Diamond, Blue Sparrow, Furtenbach Adventures, Kitzbühel , Lo.La, Ludwig-Boltzmann Institut, Olympiaworld Innsbruck, Speed U Up, Tiroler Skiverband

Weitere Informationen

Im TirolBerg werden Tiroler Kompetenzen aus der Sport- und Alpintechnik international präsentiert. „Tirol hat sich als Tourismusland ebenso wie als Wirtschafts- und Technologiestandort erfolgreich entwickelt.", so Harald Gohm, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol. Im TirolBerg treffen Marktführer, Nischenspezialisten und Hidden Champions aus Tirol mit ausgewählten Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland und Italien zusammen.Traditionell interessieren sich vor allem Unternehmen aus Deutschland, Italien und der Schweiz für einen Standortwechsel nach Tirol. Diese werden bei ihrer Innovationsarbeit in Tirol durch die Standortagentur Tirol unterstützt. Diese bietet Beratung zu Landes-, Bundes- und EU-Förderungen, Unterstützung bei der Zusammenarbeit in Clustern oder spezielle Services in den Bereichen Innovation, Wachstum und KooperationDen TirolBerg gibt es nun seit mehr als 15 Jahren. Bei den FIS Alpinen Skiweltmeisterschaften gilt er als ein Ort der Begegnung für Vertreter aus Sport, Wirtschaft, Medien, Kultur und Politik. Zusammen mit vielen Systempartnern wird Tirol hier als Sport- und und Urlaubsland Nr. 1 der Alpen gezeigt. Weiters wird Tirol als ein Standort mit Spitzenleistungen aus unterschiedlichsten Bereichen präsentiert. Dies geschieht in Form von Ausstellungen, Diskussionsrunden, Presseterminen und Präsentationen von Unternehmern und innovativen Technologien. Außerdem haben Fernsehstationen die Möglichkeit, professionelle Multimediaproduktionen, Moderationen und Live-Berichterstattung vor Ort umzusetzen.Der TirolBerg in St. Moritz wird durch die Tirol Werbung mit Unterstützung des ÖSV und folgender Partner umgesetzt:Der TirolBerg hat erstmals seinen Standort auch bei den nordischen Titelkämpfen. Von 8. bis 19. Februar steht ein TirolBerg bei der Biathlon-WM in Hochfilzen.