Unternehmerinnen-Award 2017: Tirolerin unter Österreichs besten Firmenchefinnen

03.02.2017, 13:00 Uhr

Die Innsbruckerin Evelin Greiter gewinnt mit ihrem Unternehmen ADVOKAT Greiter & Greiter GmbH den 3. Platz in der Kategorie Innovation des Unternehmerinnen-Awards 2017.

Vier Kategorien

3. Platz für Tirolerin

Bereits zum dritten Mal standen gestern Österreichs beste Unternehmerinnen auf der Erfolgsbühne und wurden bei einer Businessgala im Hotel Ritz Carlton in Wien mit dem Unternehmerinnen-Award von Frau in der Wirtschaft geehrt. Der Preis wird in den Kategorien „Start up“, „Export“, „Besondere unternehmerische Leistung“ und „Innovation“ vergeben.Eine Tiroler Unternehmerin hat sich unter den mehr als 200 Einreichungen durchgesetzt und wurde in der Kategorie „Innovation“ mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Evelin Greiter und ihr Unternehmen ADVOKAT Greiter & Greiter GmbH mit Firmensitz in Innsbruck sind Marktführer für Rechtsanwaltssoftware in ganz Österreich.

Branchenlösungen bieten

"Anerkennung der fleißigen Arbeit"

Wirtschaft immer weiblicher

Seit 1980 entwickelt die innovative Unternehmerin mit ihrem Team Branchenlösungen für Anwälte und Rechtsabteilungen, Banken, Behörden und Unternehmen und ist eine Vorreiterin in ihrem Segment. Evelin Greiter beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, wovon 18 Mitarbeiter allein in der Neuentwicklung, Adaptierung und Wartung aller ADVOKAT-Programme arbeiten.Die ausgezeichnete Unternehmerin ist überaus stolz auf den 3. Platz: "Den Unternehmerinnen-Award habe ich mit großer Freude und Begeisterung stellvertretend für meine ganze Crew entgegengenommen. Er bedeutet für mich eine große Anerkennung für mehrere Jahrzehnte fleißiger Arbeit im Team mit Klienten und Mitarbeitern. Beide halten mir seit vielen, vielen Jahren die Treue.“Für Martina Entner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Tirol, ist der Award richtungsweisend: „Die Wirtschaft wird immer weiblicher und das Unternehmertum immer mehr zur Frauensache. Der Spirit ist hier ganz klar zu spüren - doch die wenigsten wissen, wie viele tolle Unternehmerinnen wir in unserem Land haben. Gerade deshalb finde ich es so wunderbar und bin auch stolz, dass mit Evelin Greiter eine Tiroler Unternehmerin den 3. Platz beim Unternehmerinnen-Award gewonnen und vor den Vorhang geholt wurde.“