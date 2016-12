west unterstützt „Netzwerk Tirol hilft“

02.12.2016, 14:44 Uhr

Im Rahmen des 1. Mitarbeiterfestes Ende Oktober im Einkaufszentrum west spendeten die MitarbeiterInnen für einen guten Zweck – nun übergab Center Manager Karl Weingrill die gesammelten 1.000 Euro an die Aktion „Netzwerk Tirol hilft“.

HÖTTINGER AU (kr). "TirolerInnen helfen TirolerInnen“ – so lautet das Motto der von Landeshauptmann Günther Platter initiierten Aktion „Netzwerk Tirol hilft“. 100% der Spenden fließen hierbei direkt an die Betroffenen. Zudem kann der Spender entscheiden, an wen das Geld gehen soll.Das Einkaufszentrum west hat dank der Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen insgesamt 1.000 Euro sammeln können. Dieser Betrag kommt nun einem motorisch stark eingeschränkten und hochgradig hörbehinderten 16-jährigen Jugendlichen zugute, mit dem Geld kann ein speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmter Lerncomputer beschafft werden. Die alleinerziehende Mutter könnte die erforderlichen finanziellen Mittel nicht alleine aufbringen.„Damit kann der Bub in seinem täglichen Leben weitere Schritte nach vorne machen. Ich bin froh, dass die Finanzierung des Geräts aufgrund der großzügigen Unterstützung des west und seiner MitarbeiterInnen sowie eines weiteren Spenders gesichert ist. Es ist einmal mehr ein Beleg dafür, dass Tirol ein sehr soziales Land ist, in dem die Menschen bereit sind, Hilfe-Bedürftigen unter die Arme zu greifen“, erläutert Herbert Peer, Koordinator von „Netzwerk Tirol hilft“.

Seit der Gründung im März 2010 wurden Tausende Hilfsansuchen an das Netzwerk gerichtet, 2015 waren es alleine 1.500. Für 2016 erwartet sich Herbert Peer eine ähnliche hohe Zahl. „Mehr als die Hälfte davon konnte bereits positiv durch die Mitwirkung von Privatpersonen, Firmen oder Institutionen erledigt werden. Es ist notwendig, absolut alle Ansuchen zu überprüfen. Das Geld soll dann an die richtigen Stellen verteilt werden“, so Peer.Karl Weingrill, west-Center-Manager und Eigentümervertreter der Raiffeisen-Leasing, freut sich über die Hilfsbereitschaft der west-MitarbeiterInnen: „Mein Dank gilt allen, die gespendet haben. Die Resonanz im Haus war überwältigend. So können wir dem Jugendlichen ein vorweihnachtliches Geschenk bereiten. Es macht mich stolz, dass wir gemeinsam so schnell und unkompliziert helfen konnten.“