Anastacia am 29. Internationalen Frühlings-Schneefest

SAMNAUN. Am Vormittag frisch präparierte Pisten geniessen, am Nachmittag ein Konzert-Highlight mit Anastacia erleben. Zahlreiche Studioalben der Amerikanerin erreichten Platz 1 der Schweizer Albumcharts und Hits wie „Paid my dues“ und „Left outside alone“ standen wochenlang an der Spitze der Single-Charts.Der Eintritt zum Konzert am 23. April um 13.00 Uhr ist im Skiticket inbegriffen, das Festivalgelände auf der Alp Trida ist für Fußgänger und Schneesportler mühelos erreichbar.