"Baschi" am Snow & Style Concert

SAMNAUN. Am Vormittag frisch präparierte Pisten und die rasanten Abfahrten an den Formations-Europameisterschaften geniessen, am Nachmittag ein Konzert-Highlight mit «Baschi» erleben. Auf die Frage, ob er mit seinem jüngsten Werk zufrieden sei, antwortet der Baselbieter "Baschi": "Ich höre mir das an und spüre, dass es auf den Punkt ist. Ich glaube, es ist die beste in meinem bisherigen Schaffen."Der Eintritt zum Konzert am 09. April um 13:00 Uhr ist im Skiticket inbegriffen, das Festivalgelände auf der Alp Trida ist für Fußgänger und Schneesportler mühelos erreichbar.