Die Gefahren des Internet Facebook und co..............

Am 10. Februar 2017 um 1900 Uhr findet ein weiterer Informationsabend im Gasthaus Hirtenfelder in Windisch-Minihof statt.Es werden die Themen, Gefahren des Internet, Datensicherheit, Elektronischer Gesundheitsakt, Elektronischer Schulakt und vieles mehr behandelt. Was passiert mit ihren Daten die Sie freiwillig ins Internet stellen, oder auch nicht freiwillig zur Verfügung stellen wollen. Und wie legte der neue US-Präsident Donald Trump seine Strategie an, der einen Wahlkampf führen musste, gegen den Systemmedien sowie den sogenannten Eliten um diese Wahl gewinnen zu können.

Weiter können Sie wie gewohnt im Anschluss Fragen stellen, Informationsmaterial mit nach Hause nehmen und wir sind uns sicher mit ihnen einen sehr Informativen Abend erleben zu dürfen.Der Veranstalter:Die FPÖ-Minihof-Liebau