Ganz Jennersdorf feierte

26.08.2016, 22:42 Uhr

ORF-Sommerfest in Jennersdorf war Publikumsmagnet

Jennersdorf. "Zukunft Innenstadt" lautete das Motto des diesjährigen ORF-Sommerfestes in Jennersdorf, welches am vergangenen Freitag bei Kaiserwetter über die Bühne ging. Tausende Besucher tummelten sich in der Kirchstraße um sich vom abwechslungsreichen Programm begeistern zu lassen. Moderiert wurde der Event von Michael Pimiskern, für beste Stimmung sorgten die "Radio Burgenland Band", Christa Fartek mit ihrer Formation "Amor" sowie "Die Drei". Beim TV-Liveeinstieg in die Sendung "Burgenland heute" hieß es "ALLE gegen Unger" und ein Zauberer entzückte die Kinder mit einer Zaubershow der besonderen Art. Die Gastgeber Bürgermeister Willi Thomas und LTA Bernhard Hirczy konnten eine ganze Anzahl an illustren Gästen begrüßen. Unter ihnen Norbert Hofer von der FPÖ, Gemeindearzt Dr. Gangl, und viele mehr.