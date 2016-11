Herbsthauptdienstbesprechung

25.11.2016, 14:25 Uhr

Feuerwehrführungskräfte tagten in Windisch Minihof



Am 18. November 2016 hielten die Feuerwehren des Bezirkes Jennersdorf ihre Herbsthaupt-dienstbesprechung im Gasthaus Hirtenfelder in Windisch-Minihof ab.Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Alfred Kloiber konnte Bezirkshauptmann WHR DDr. Hermann Prem, Bürgermeister Helmut Sampt, Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Günther Pock, Bezirksfeuerwehrinspektor BR Günter Poglitsch mit den Vertretern des Bezirksstabes, Ehrenlandesbranddirektorstellvertreter Heinz Raschke, Ehren-Brandrat Anton Buchas, vom Roten Kreuz den Dienstführenden Chris Janics, sowie zahlreiche Kommandanten, Kommandanten-Stellvertreter und Fachwarte der Feuerwehren des Bezirkes Jennersdorf begrüßen.In der Dienstbesprechung wird auf die vergangene Periode Rückschau gehalten, aktuelle Themen besprochen und diskutiert, sowie Vorschau auf die kommende Periode gehalten. Weiter werden Ernennungen und Beförderungen durchgeführt.In ihren Ansprachen würdigten die Ehrengäste die Leistungen der Feuerwehr und bedankten sich recht herzlich für ihren Einsatz. Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass sich jemand dem Ehrenamt hingibt, wo immer mehr eine Ich-Gesellschaft entsteht und gewisse Entscheidungen und Vorgehensweisen der Politik auch nicht gerade dem Ehrenamt dienlich sind.

ERNENNUNGENOLM Albert JEINDL OFKS-FF RohrbrunnOFM Oliver BINDER BFKS-BTF VossenERNENNUNG und BEFÖRDERUNGBI Joachim FASCHING zum OBI OFK-FF Deutsch-MinihofBI Thomas KOGELMANN zum OBI BFK-BTF SattlerOLM Rene DEUTSCH zum BI OFKS-FF Rax-BergenHLM Jürgen BINDER zum BI OFKS-FF Deutsch-MinihofOLM Andreas KERN zum BI OFKS-FF EisenbergOFM Harald MUND zum LM OFKS-FF Maria-BildDANK & ANERKENNUNGBI Willibald POSCH -OFKS-FF Maria-Bild vom 01.01.2008 bis 30.06.2016ERNENNUNG ZUM EHRENORTSFEUERWEHRKOMMANDANTOBI Karl GRANITZOFK-FF Deutsch-Minihof vom 01.07.1981 bis 30.06.2016