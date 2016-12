Jennersdorf erwartet eine Mega-Silvesterparty

Jennersdorf : Zeltlagerplatz |

Zu Silvester wird am Jennersdorfer Zeltlagerplatz der Bär los sein. Das Café-Pub Gernot veranstaltet eine Mega-Party mit allen Schikanen. Im beheizten Party-Zelt finden alle Platz, die gemeinsam ins Neue Jahr feiern wollen.



Die Musik kommt von DJ Sebbo & DJ MK Sound. Getränke gibt es am beheizten Sekt- und Glühweinstand und an der Cocktailbar. Um Mitternacht zischt ein großes Feuerwerk in den Nachthimmel.



Alle, die bis 21.30 Uhr im Festzelt sind, erhalten einen Gutschein für ein Glas Sekt Asti beim Sektstand.