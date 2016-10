Rudersdorfer Theaterspieler treten ab 7. Oktober in Aktion

Blabla-Theater spielt "Caramba Karacho"

"Caramba Karacho in der Finca del Bacho" heißt die Komödie, die das Rudersdorfer Blabla-Theater dem Publikum im Gasthaus Antonyus serviert.



Premiere ist am Freitag, dem 7. Oktober, um 19.30 Uhr. Die weiteren Vorstellungen folgen am 8. Oktober um 19.30 Uhr, am 9. Oktober um 18.00 Uhr, am 12. Oktober um 19.00 Uhr, am 14. Oktober um 19.30 Uhr und am 15. Oktober um 19.30 Uhr.



Vorverkaufskarten gibt es bei Friseur Philipp in der Theresiensiedlung.