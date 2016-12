Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf im Umbau

27.12.2016, 08:00 Uhr

Die bauliche Sanierung umfasst unter anderem Dach, Fenster, Türen, Dämmung und Fassade. Der Außenbereich wird ebenso erneuert wie die Parkplätze. Auf dem Dach erzeugt eine Photovoltaikanlage Ökostrom aus Sonnenenergie.

Zentrales Bürgerservice

3,4 Millionen Euro

Bei den Umbauten im Inneren des Gebäudes steht der Gedanke des Bürgerservice im Mittelpunkt. "Wir wollen, dass die Bürger möglichst viele Erledigungen bei einer zentralen Servicestelle im Erdgeschoß vornehmen können und dort kompetente Ansprechpartner vorfinden", erklärt Prem.Dazu gehören Auskünfte aller Art, Führerschein- und Reisepassangelegenheiten sowie die Ausstellung von Jagd- und Fischereikarten. Auch Amtskasse, Amtsarzt und Amtstierarzt werden im Erdgeschoß Quartier beziehen.Eine Sicherheitsschleuse soll die Sicherheit für Bedienstete und innerhalb des Gebäudes erhöhen. Neu wird auch der Zugang geregelt. "Die BH wird für Kunden nur mehr von der Straßenseite zu betreten sein", so Prem.Bei einem Besuch machte sich Landeshauptmann Hans Niessl ein Bild von den Umbauarbeiten. "Die Investitionen von 3,4 Millionen Euro sind ein Zeichen dafür, dass im Burgenland BHs nicht wie in der Steiernark geschlossen, sondern erhalten werden", betonte er. In der BH Jennersdorf arbeiten 30 Beschäftigte.Der Betrieb für Bürger und Kunden wird übrigens während der gesamten Umbauphase aufrecht bleiben.