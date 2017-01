Fahrzeug landete auf schneeglatter Fahrbahn im Straßengraben

16.01.2017, 20:17 Uhr

Die Feuerwehr Mogersdorf-Ort wurde gegen 06:00 Uhr per stillen Alarm zur Fahrzeugbergung nach Deutsch Minihof alarmiert. Eine Lenkerin aus dem Bezirk Jennersdorf war aus bisher ungeklärter Ursache auf der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet.Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Unfallfahrzeug, an dem erheblicher Sachschaden entstand, mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges geborgen und auf einem sicheren Parkplatz in Mogersdorf- Berg abgestellt. Anschließend wurde die durch den Unfall verschmutzte Fahrbahn gereinigt.Die Feuerwehr Mogersdorf-Ort war mit einem Fahrzeug und 4 Mitgliedern etwa 2 Stunden im Einsatz. Einsatzleiter der Feuerwehr war OBI Franz Windisch. Verletzt wurde niemand.