14.02.2017, 11:58 Uhr

Turniersieg der Feuerwehrjugend Tauka

In der Sporthalle in Güttenbach fand am 11. Februar 2017 das alljährliche Fußballturnier der Feuerwehrjugend des Bezirkes Güssing statt. Bezirksfeuerwehrjugendreferentin OBI Martina Grandits konnte beim Turnier 12 teilnehmende Jugendfeuerwehrmannschaften, darunter aus dem Bezirk Jennersdorf jene der Feuerwehren Tauka und Rax-Bergen, begrüßen.Der Turniersieg gelang in souveräner Manier den Burschen der Feuerwehrjugend Tauka. Es konnten alle Spiele bei nur einem Gegentreffer gewonnen werden. Mit 7 Treffern von Rene Zieger ging auch der Titel des Torschützenkönigs nach Tauka. Den hervorragenden 4. Platz belegten die Jugendlichen der Feuerwehr Rax-Bergen.

Der Jennersdorfer Bezirksfeuerwehrjugendreferent HBI Willibald Deutsch zeigte sich beeindruckt von den Leistungen „seiner“ beiden Teams und gratulierte zu den Erfolgen.