Jennersdorfer Verein Iduna veranstaltet Flohmarkt

Kleidung, Spiele, Hausrat, Bücher und vieles mehr sind günstig beim Mini-Flohmarkt zu erstehen, den der Verein Iduna wie jeden Freitag am 17. Feber im ehemaligen NKD-Markt in der Hauptstraße 27 abhält. Einkauf und Sachspenden unterstützen Aktivitäten von und für Menschen in der Region.



Geöffnet ist von 10.00 bis 14.00 Uhr.



Die folgenden Termine: 24. Feber, 3. März, 10. März, 17. März.