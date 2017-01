Mogersdorfer Feuerwehr lud zum traditionellen Feuerwehrball

15.01.2017, 15:09 Uhr

Die Feuerwehr Mogersdorf-Ort veranstaltete am Samstag dem 14.01. ihren traditionellen Feuerwehrball im GH Gottsnahm in Mogersdorf.

Unter den musikalischen Klängen der Musikgruppe „Top 2“ wurde im vollen Gasthaus bis weit in den Morgenstunden getanzt und gefeiert.

Kommandant HBI Franz Ehritz konnte neben den zahlreich erschienenen Gästen aus der Umgebung auch den Hausherrn Bgm. Josef Korpitsch, den Abschnittsbrandinspektor ABI Jochen Illigasch, vom Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf den Pressereferenten HBI Martin Hafner, den Vbgm der Gemeinde Weichselbaum, Josef Markus und zahlreiche Feuerwehrmitglieder der umliegenden Feuerwehren begrüßen.Neben Musik, Tanz, Speisen, Getränken und Barbetrieb gab es auch eine Verlosung. Den Haupttreffer von € 500.- in bar gewann die Gastwirtin Rosa Fischer aus Mogersdorf.Die Feuerwehr gratuliert recht herzlich allen Gewinnern, bedankt sich bei allen Sponsoren und allen Ballgästen für die Unterstützung.