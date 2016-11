ÖVP pocht auf bessere Bahnverbindung im Bezirk Jennersdorf

29.11.2016, 15:04 Uhr

Anrufsammeltaxi

Zur Attraktivierung der Bahn tragen auch moderne Bahnhöfe, modernere Waggons und WLAN-Verbindung in den Zügen bei, berichtete Friedrich Zibischka von seinen Erfahrungen als niederösterreichischer Verkehrsplaner. "Bei uns hat das Land beim Ausbau der Bahnhöfe ebenso mitgezahlt wie beim Bau von Pendlerparkplätzen an Autobahnen und von Park-and-Ride-Anlagen an den Bahnhöfen."Was die Inbetriebnahme des neuen Anrufsammeltaxi-Systems im Bezirk Jennersdorf betrifft, zeigte sich Hirczy optimistisch. "Alle zwölf Gemeinden ziehen an einem Strang. Wir werden eine Fahrt innerhalb der Gemeindegrenzen zum Preis von zwei Euro anbieten können, bezirksinterne Fahrten um vier Euro."