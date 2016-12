Weihnachtsfeier der Feuerwehrjugend Wallendorf

11.12.2016, 09:53 Uhr

Ortsfeuerwehrkommandant OBI Franz Hafner und Ortsfeuerwehrkommandant-Stv. BI Thomas Illigasch gratulierten den Jugendlichen zu den im abgelaufenen Jahr absolvierten Bewerben und den dabei errungenen Leistungsabzeichen. Der Dank galt auch dem Jugendbetreuer OLM Markus Winkler und seinen Helfern.Als gemeinschaftliches Weihnachtsgeschenk wurde den Burschen und Betreuern ein Gutschein für einen Badetag in der Therme Loipersdorf überreicht.

Als Herausforderung für das kommende Jahr im Bereich der Feuerwehrjugendarbeit wurde die Abhaltung des Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb am 10. Juni 2017 in Wallendorf genannt. Auch das Landesfeuerwehrjugendlager verbunden mit dem Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Stegersbach gilt als Highlight im Jahr 2017.