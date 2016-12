Zwei Feuerwehren legten gemeinsam die technische Leistungsprüfung ab

31.12.2016, 15:56 Uhr

10 Mitglieder der Feuerwehren Maria Bild und Mogersdorf-Ort stellten sich in Mogersdorf am Freitag dem 30.12.16 in einer gemischten Gruppe der technischen Leistungsprüfung in Bronze. 4 Mitglieder aus Maria Bild konnten dabei bei der hervorragend abgelegten Leistungsprüfung erstmalig das technische Leistungsabzeichen in Bronze erwerben.

Bei dieser Leistungsprüfung muss eine technische Gruppe innerhalb von 130 Sekunden einen inszenierten Verkehrsunfall abwickeln. Dabei muss die Gruppe den hydraulischen Rettungssatz in Betreib nehmen, die Unfallstelle absichern und ausleuchten, den Brandschutz aufbauen und beim Rettungsgerät einen Gerätewechsel von der Schere zum Stempel vornehmen. Zusätzlich werden die Mitglieder noch in der Gerätekunde geprüft, jedes Mitglied zieht 2 Geräte und muss sie im Fahrzeug bei verschlossenen Ladetüren zeigen können. Der Gruppenkommandant muss weiter Fragen zu einem technischen Feuerwehreinsatz beantworten.Die Kameraden der beiden Feuerwehren lösten diese Prüfung mit Bravour. Zusätzlich hat diese Prüfung auch insofern für den Ernstfall einen positiven Aspekt, da nun die Kameraden aus Maria Bild auch die Gerätelagerung im Fahrzeug ihrer Kollegen aus Mogersdorf kennen. Bei einem etwaigen gemeinsamen Einsatz können nun die Feuerwehrmitglieder von Maria Bild problemlos Geräte aus dem Fahrzeug von Mogersdorf beistellen, was zu einer noch effektiveren Einsatzabwicklung beiträgt.