Bezirksgericht Jennersdorf schließt mit Jahresende

01.02.2017, 19:05 Uhr

"Kleinstgerichte mit nur einem Richter sind in Österreich sehr selten geworden", erklärt Britta Tichy-Martin, die Pressesprecherin des Justizministeriums. Die Ausstattung für die Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen sei ineffiezient. Außerdem würden im Güssinger Gerichtsgebäude Räume frei, die genutzt werden können. "Dort soll ein modernes Servicezentrum als Anlaufstelle für Bürgeranliegen eingerichtet werden", ergänzt Tichy-Martin.

Einsparungen unbekannt

Mehrere Versuche

ÖVP "strikt dagegen", SPÖ hat "keine Freude"

Was tun Bezirksgerichte?

Wie groß die finanziellen Einsparungen durch die Schließung seien, konnte sie nicht beziffern. Außer Bezirksrichter Hubert Pechlaner sind in Jennersdorf noch acht Personen beschäftigt. Gekündigt wird laut Tichy-Martin niemand.Weitere Schließungen seien im Burgenland nicht geplant. Auch das Kleingericht in Mattersburg bleibt laut Tichy-Martin bestehen.Die Zusammenlegung von Bezirksgerichten beschäftigte die Politik immer wieder. 2007 scheiterte ein entsprechender Plan des damaligen Justizministers Böhmdorfer am Veto der burgenländischen Landesregierung samt entsprechendem Landtagsbeschluss. Auch 2014 war ein Plan von Justizministerin Karl, fünf der sieben Bezirksgerichte zu schließen, bald vom Tisch. Diesmal hat sich das Ministerium die gesetzlich notwendige Zustimmung der Landesregierung hingegen gesichert.In der Regionalpolitik stößt der Schließungsplan auf Kritik. "Wir sind strikt dagegen", sagt ÖVP-Bezirksobmann LAbg. Bernhard Hirczy, der sich ein Veto von Landeshauptmann Niessl erwartet hätte. Hirczy sieht die Gefahr, dass mit der Zeit auch der Notar sowie einige Rechtsanwälte aus Jennersdorf abwandern."Keine Freude" hat auch SPÖ-Bezirksobmann LAbg. Ewald Schnecker. "Es ist sehr schade. Wir hätten uns gewünscht, dass uns wenigstens die Zahlen vorgelegt werden, mit denen die Schließung argumentiert wird."Die Bezirksgerichte sind imzur Entscheidung in erster Instanz für alle Rechtssachen mit einem Streitwert bis 15.000 Euro sowie für familien- und mietrechtliche Streitigkeiten zuständig.Imumfasst die Zuständigkeit Vergehen, für die eine bloße Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe angedroht ist, deren Höchstmaß ein Jahr nicht übersteigt (z.B. fahrlässige Körperverletzung, Diebstahl).Zum Jennersdorfergehören alle zwölf Gemeinden des Bezirks.