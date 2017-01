SAMNAUN. Vom 07. bis 09. April 2017 werden in der Samnauner Frühlingssonne erneut die Europameisterschaften im Formationsfahren ausgetragen.Perfekte Austragungsbedingungen, spektakuläre Wettkämpfe, attraktives Preisgeld und Partys für jeden Geschmack, für all das stehen die Formations-Europameisterschaften in Samnaun. Ort: Skigebiet Samnaun, Alp Trida.