Dujmovits: Um ein Hundertstel geschlagen

05.02.2017, 23:55 Uhr

Am Sonntag folgte dann sogleich das zweite Rennen in Bansko, dort holte Julia Dujmovits nach Disqualifikation im Viertelfinale den fünften Endrang. Mit 2040 Punkten steht die Sulzerin zurzeit auf dem vierten Platz in der Parallel-Riesentorlauf-Wertung.

Jud knapp am Finale vorbeiEbenfalls im Einsatz war der Mühlgrabener Snowboardcrosser Sebastian Jud. Ihm fehlten 0,08 Sekunden um sich für das Final-Rennen, ebenfals in Bansko, zu qualifizieren. "Es ist ziemlich bitter auszuscheiden, ohne einen richtigen Fehler gemacht zu haben." Schlussendlich wurde es für Sebastian Jud Platz 53.