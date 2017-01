16.01.2017, 01:00 Uhr

Jud fährt in den USA - Dujmovits bei Comeback 36.

Für den Mühlgrabener Sebastian Jud geht am kommenden Donnerstag in Park City, USA an den Start. Dort findet das nächste FIS Weltcup Snowboard-Cross Rennen statt.



Die Sulzerin Julia Dujmovits war bereits am 10. Januar in Bad Gastein im Einsatz und feierte dort ihr Comeback nach einer Fingerverletzung. Dabei sprang Rang 36 für die Sulzerin heraus.

