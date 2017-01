Sandra Forjan ist die einzige Burgenländerin im Nationalteam

15.01.2017, 20:02 Uhr

Das junge Volleyball-Talent hat es in den U18-Kader geschafft

Bereits seit August 2016 war die junge Raxerin Sandra Forjan bei zahlreichen Lehrgängen und Trainings des Volleyball-Jugendnationalteams. Jetzt wurde sie endgültig für den U18-Kader einberufen. Am vergangenen Wochenende war Sandra Forjan im bulgarischen Sofia bei der Europameister im Einsatz. In der Gruppe mit der Schweiz, Belgien und Bulgarien gab es zwei Siege für das österreichische Team und somit den zweiten Platz in der Gruppe.Je nach Ergebnissen in den anderen Gruppen wäre damit ein Aufstieg möglich, denn alle Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde im April.