Die Doiberner haben ihr Wirtshaus wieder

05.02.2017, 19:34 Uhr

Ehemaliges Gasthaus "Knaus" in Doiber hat neue Besitzerin. K.&K. eröffnete am Sonntag.

Gelungene Eröffnung

Eiskeller

Doiber(ak). Wie froh die Gemeinde St. Martin an der Raab und mit ihr sämtliche Doiberner Stammgäste und Vereine seien, konnte Gemeindechef Franz-Josef Kern bei seinem Antrittsbesuch am vergangenen Sonntag im wieder eröffneten Dorfgasthaus in Doiber nicht genug betonen. Der Kauf war für die einheimische Wirtin Claudia Kahr ein spontaner, so wie sie selbst sagt. "Das Haus soll wieder für alle zum Treffpunkt werden, Jung und Alt sollen sich hier wohl fühlen". Eine große Spielecke im hinteren Bereich hält auch für die jüngsten Gäste so manche Überraschung bereit. Unterstützt wird die gelernte Kellnerin von ihrem Lebensgefährten Christian Kahr sowie den beiden Junggastronomen Vanessa und Christoph.Bei der Eröffnung war ganz Doiber auf den Beinen, Jung und Alt stellte sich zum Feiern ein. Für musikalische Unterhaltung sorgten die beiden Jungmusiker Bianca und Mario. Selbst das Wirtepaar ließ es sich nicht nehmen zu den Klängen der "Schönen Burgenländerin" das Tanzbein zu schwingen. "Endlich haben wir unser Wirtshaus wieder", freuten sich die Stammgäste Josef Kahr und Georg Knaus.Einer von ihnen wusste zu berichten, dass der imposante Gewölbekeller in früherer Zeit der ganzen Region als Eiskeller gedient hatte. "Fuhren voller Eis aus der Raab wurden mit Pferden zum Gasthaus gezogen und im Keller gelagert. Mithilfe der Eisstücke konnte das Bier gekühlt werden.