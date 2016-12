Frida Frauen - Jennersdorf präsentierten Abschlussbericht

11.12.2016, 21:48 Uhr

Insgesamt waren fünf Frauen dafür verantwortlich:- Ingrid Kornberger (Projektleiterin)- Manuela Wolf (administrative & organisatorische Aufgaben)- Andrea Györy (Projektdokumentation)- Katalin Kiraly & Gesine Frank (operative Aufgaben)

Ein Unterstützer ist Alfred Masal vom Offenen Haus Oberwart (OHO). "Zum ersten Mal hatten wir diese Experementierwerkstätten bei der Inform. Die Frage für uns ist: "Was kann man mit alten Sachen machen?", erklärte der Geschäftsführer. Insgesamt wurden sechs Künstlerinnen und vier Expertinnen (unter anderem Blaudruck und Tapezieren) dazu geholt.Landesrätin Verena Dunst lobte die Aktion: "Es braucht immer den Willen und den Mut sich was zu trauen." Porjektleiterin Ingrid Kornberger erklärte den Erfolg: "In 213 Boxen wurden über 2.000 Kilogram verarbeitet.OHO-Geschäftsführer Alfred Masal wollte die Vorteile genauer erklären: "Social-Design befriedigt Bedürfnisse und kreiert keine."