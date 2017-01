Schweden spinnen Spinnenseide wie Spinnen

11.01.2017, 19:36 Uhr

Jennersdorf : Jennersdorf |Schwedische Forscher haben eine Methode entwickelt, mit der sie kilometerlange Fäden künstlicher Spinnenseide herstellen können. Sie setzen auf ein biomimetisches Verfahren, das also kopiert, wie echte Spinnenseide in der Drüse einer Spinne entsteht. "Das könnte in Zukunft die industrielle Fertigung künstlicher Spinnenseide für Biomaterial-Anwendungen oder die Fertigung hochentwickelter Textilien ermöglichen", meint Anna Rising, Forscherin am Karolinska-Institut http://ki.se/en und der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften http://slu.se/en

Spinnenseide ist leicht, härter als Stahl, biologisch abbaubar und für den Körper verträglich. Das macht sie für viele Anwendungen von der Medizin bis hin zu Sicherheitskleidung interessant. Allerdings ist die Massenfertigung künstlicher Spinnenseide schwer, bisherige Ansätze nutzen oft problematische Chemikalien oder liefern Fäden, die nur bedingt brauchbar sind. Die schwedischen Forscher haben daher darauf gesetzt, den natürlichen Fertigungsprozess in der Spinndrüse einer Spinne nachzubauen.Die Experten haben ein künstliches Spinnenseide-Protein entwickelt, dass ein Hybrid aus zwei natürlichen Proteinen ist. Dieses kann mithilfe von Bakterien massengefertigt werden. Es ist ebenso wasserlöslich wie natürliche Spinnenseiden-Proteine. Für das Spinnen wiederum hat sich das Team daran orientiert, dass in der natürlichen Spinndrüse Fäden dank präzise kontrollierter, starker Veränderungen im pH-Wert entstehen. Analog dazu kann das biomimetische Spinngerät einfach durch das Senken des ph-Werts kilometerlange Fäden fertigen. "Das ist das erste erfolgreiche Beispiel für biomimetisches Spinnen", so Rising.Sollte das Verfahren tatsächlich zur kostengünstigen Massenfertigung künstlicher Spinnenseide führen, könnte das weitreichende Bedeutung haben. Denn das Material gilt als sehr interessant für Textilien wie beispielsweise äußerst robuste Sportbekleidung. Die Schweden betonen gegenüber "ResearchGate", dass sie aber vor allem an medizinischen Anwendungen interessiert sind. Rising und ihrem Kollegen Jan Johansson zufolge arbeiten sie derzeit daran, Spinnenseide für die Regeneration von Nerven bei Rückenmarksverletzungen zu nutzen.Aussender: pressetext.redaktionEinen Gedanken zum high-tech Produkt Spinnenseide möchte ich dieser Abhandlung noch hinzufügen:Spinnenseide ist leichter als Baumwolle und belastbarer als Stahl. Seit Jahrzehnten wird die Seide der Radnetzspinnen intensiv erforscht. Das größte Interesse gilt dabei dem Abseilfaden.Um Kunstfasern wie Kevlar herzustellen, braucht man hohe Temperaturen und organische Lösungsmittel. Spinnenseide dagegen entsteht bei Raumtemperatur und unter Verwendung von Wasser als Lösungsmittel. Der Abseilfaden ist zudem stabiler als Kevlar. Würde man ein daraus gewebtes Netz auf die Fläche eines Fußballfeldes vergrößern, könnte man damit einen fliegenden Jumbojet aufhalten!Solche Spinnfäden künstlich herzustellen ist aber gar nicht so einfach, denn das Material entsteht im Körper der Spinne, und dieser Prozess ist noch nicht völlig enträtselt. Die Biologin Chery Y. Hayashi wird in der Zeitschrift Chemical & Engineering News mit den Worten zitiert: „Man kommt sich ganz schön klein vor, wenn einem bewusst wird, dass eine Menge kluger Köpfe alle Mühe haben, etwas nachzumachen, was die Spinnen in unserem Keller ganz natürlich produzieren.“Die Spinne und ihr Seidenfaden – fester als Stahldraht – kann nicht durch Zufall ins Dasein gekommen sein. Offensichtlich war hier ein intelligenter Schöpfer und Designer am Werk.