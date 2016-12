Galerie Sandpeck Wien 8

Diestartet das Ausstellungsjahr 2017 mit

"Das vierte Rad"!

Magdalena Fasching, Romy Reiterer und Clemens Ottawa.



präsentieren ihre grotesken, surreale und bizarre Arbeiten in der Florianigasse 75, Ecke Uhlplatz am Sonntag, 29.1.2017 um 16 Uhr mit einer Vernissage. Die Austellung ist täglich von 14-19 Uhr bis Freitag, 3.2.2017 bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Inside-Out - Was siehst du, wenn du deine Augen schließt?Was denkst du, wenn es laut ist?Was hörst du, wenn nichts zu hören ist?Ich sehe die lauten Gedanken, höre die Farbe und denke das Unmögliche.Genau das spiegelt sich in ihren Werken wieder. Die Künstlerin versucht die Dinge sichtbar zu machen, zu denen normalerweise nur wir selbst Zugang haben. Wirre Farbengemische, fantasievolle Tiergestalten und Details, wo wir glauben schon nichts mehr zu erkennen. Sie möchte, dass sich der Betrachter, die Betrachterin auf seine ganz eigene Weise in ihre Bilder verliert und Dinge entdeckt, die sonst niemand sieht.ELYSION - Ich sehne mich an Orte, die nicht nur im Jenseits existieren, sondern die wir uns jederzeit ebenso bewusst ins Diesseits zaubern können. Orte der Liebe, der Glückseligkeit, des Friedens, der Unbefangenheit und Schwerelosigkeit. Orte des Wachstums, der Erneuerung und Vielfalt.Wie gelangt man nun an jene Orte? Mit all den Freuden, die das Leben bieten kann und gerade diese werden erweckt durch Künste. Im Malen, im Zeichnen, im Gesang, im gemeinsamen Musizieren und im Tanz. In diesem Gleichklang, im lebendigen Schwingen, das alle Angekommen erreichen möge, dort herrscht Zufriedenheit und Seligkeit.Meine Bilder sollen nicht bloß jenseitige, zauberhafte Welten und elysische Gefilde veranschaulichen, sie sollen die Phantasie im Hier und Jetzt anregen.Die ausgestellten Arbeiten des Künstlers Clemens Ottawa, sowohl Cartoons, im Kleinformat, als auch großformatige Gemälde, entstanden zum größten Teil in den Jahren 2012 bis 2016. Groteske, surreale und bizarre Alltagssituationen sind zentrale Themen seiner Werke.Seine Cartoons erscheinen regelmäßig im Eulenspiegel, Nebelspalter, PLOP!, Murmel.Anfang 2017 erschien sein Buch: „Cartoon Madness – die nackteste Wahrheit.“ mehr www.sandpeck.com