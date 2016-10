Gewinnspiel: Ebbot Lundberg mit neuem Album im Chelsea

CDs zu gewinnen

Songwriter Ebbot Lundberg, Mastermind der ehemaligen schwedischen Rockband The Soundtrack of Our Lives, ist zurück auf der Bühne. Mit seiner neuen Band The Indigo Children hat er den Longplayer "For The Ages To Come" herausgebracht, auf dem sich psychedelisch angehauchte Popsongs mit dem Charme der 1970er-Jahre finden.Live zu hören ist Lundberg mit seiner Band am 16.10. im Chelsea (8., Lerchenfelder Gürtel/U-Bahnbögen 29–30).Karten (17 €): www.ntry.at/ebbot Die bz verlost bis 14.10.2016 2 CDs "For The Ages To Come"!