Großer Bücherflohmarkt im MUSA

Das MUSA (1., Felderstraße 6–8) veranstaltet bereits zum siebten Mal gemeinsam mit der Wienbibliothek am 8. und 9.9. einen Bücherflohmarkt. Neuwertige Bücher aus dem Fundus der MA 7 (Kultur) aus den Referaten Bildende Kunst, Literatur und Wissenschaft sowie Publikationen und Ausstellungskataloge der Wienbibliothek können gegen eine Spende erworben werden. Der Reinerlös kommt der Kunstakademie in Gjumri in Armenien zugute.Infos: www.musa.at