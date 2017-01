Pub Quiz hosted by Common People

AT

, Florianigasse 39 , 1080 Wien AT

Tunnel , Florianigasse 39 , 1080 Wien AT

Zum zweiten Mal 2017 und 13. Mal insgesamt laden wir zum Common People Pub Quiz im Tunnel Vienna Live. Die letzte Ausgabe war voll, also bitte wieder rechtzeitig reservieren. Oder eben die Option der Schneeballschlacht draußen wahrnehmen. Sicher auch spannend.



Inform. Educate. Entertain.

Von Mozart bis McCartney, von Einstein bis Frankenstein, von Sokrates bis Am Dam Des.

20 knifflige Fragen. In Bild, Ton und Video.