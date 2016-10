Vormärz + Broken Ego @TUNNEL presented by UR LEIWAND Events

Vormärz + Broken Ego @TUNNELpresented by UR LEIWAND EventsDatum: Fr, 14.10.2016Einlass: 20 UhrLocation: Tunnel Vienna LiveOrt: Florianigasse 39, 1080 WienEintritt: VVK 5.- | AK 7.-(VVK bei Jugendinfo Wien und bei den Bands)Vormärz (NÖW, POP, NEW WAVE)Das Konzept lautet Konzeptlosigkeit und stellt das Gegenteil zu ihren deutschsprachigen Texten dar, die den Zeitgeist widerspiegeln, sich manchmal selbst nicht ganz ernst nehmen und liebevoll an der Gesellschaft anecken. Untermalt von Indie-Pop, Synthie-Klängen und Post-Punk-Facetten wird hier goldenes Glitter verstreut, während man mit einem Schiff die Donau entlang segelt und Tiefkühlpizza isst. Im Neoprenanzug.Amadeus Vormärz - Gesang, GitarreLeopold Vormärz - BassMaximilian Marberger - Synthesizer, GitarreGergely Ősze - Schlagzeugwww.vormaerz.at

Broken Ego (Electronic Pop/Rock)spielt brandneue Songs aus der Electronic-Rock-Ecke und bringt euch damit auf die Tanzfläche! Das sind die letzten Konzerte bevor es zu den Studioaufnahmen zum neuen Album "Avenue To Wonderland" geht!Chris Ego (vocals, all instruments, programming)Bass: Max CorGuitar: Mani StrasserDrums: Johannes Marchartwww.reverbnation.com/brokenegomusic