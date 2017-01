"Seltsame Vögel" präsentiert Alexandra Uccusic

Dr. Valentina Piredda, Galleria Cult, Alghero, Sardinien eröffnet die Werkschau in der Galerie Sandpeck Wien 8, Florianigasse 75, Ecke Uhlplatz am Sonntag, 5. März 2017, 18.00 Uhr.

Die Ausstellung ist täglich von 14-19Uhr bis 10.3.2017 bei freiem Eintritt zu besichtigen.

„Seltsame Vögel“ ist das jüngste Projekt der Malerin Alexandra Uccusic. Der zwischen 2015 und 2017 in einer Kombination aus Aquarell mit Tusche- und Buntstiftzeichnung auf Papier ausgeführte Zyklus widmet sich ganz der Welt der Vögel. Ihr Federkleid geht mitunter mit der farbenreichen Ornamentik des Hintergrundes einen intensiven Dialog ein; auf manchen Blättern sind die Vögel selbst ornamental umhüllt, ihr Habitat abstrahiert angedeutet. Nie sind es Räume, vielmehr bühnenähnliche Hintergründe, vor denen die Tiere sich tummeln. Die Titel einzelner Arbeiten bergen Andeutungen über das Treiben der Vögel, die hier vorzugsweise in Gruppen auftreten.

Eine erste Version der Ausstellung wurde im Juli 2016 in der Galleria Cult in Alghero (Sardinien) gezeigt. Für die Ausstellung in Wien hat Alexandra Uccusic zahlreiche weitere seltsame Vögel kreiert.

Fantastische Tierwesen haben – neben der verfremdeten menschlichen Figur – im Werk von Alexandra Uccusic einen festen Platz. Für Serien wie „Geziefer“, „Fell und Flossen“ oder „Unter Wasser“ hat sie ganze Tierwelten erschaffen. Ihre in den vergangenen Jahren entstandenen Zyklen fügen sich mittlerweile zu einem „Kosmos fantastischer Tiere“ zusammen, in dem man Bewohnern des Wassers, der Lüfte und der Erde begegnet. Kuratorin: Dr. Valentina Piredda

Alexandra Uccusic, Malerin und Illustratorin, wurde 1969 in Wien geboren. Das Studium der Architektur an der Technischen Universität Wien schloss sie 1997 ab. Von 1992 bis 1993 studierte sie Bildhauerei bei Michelangelo Pistoletto an der Akademie der bildenden Künste in Wien. 1991 kaufte das Bundesministerium für Unterricht und Kunst eine ihrer Arbeiten im Rahmen des Österreichischen Grafikwettbewerbes an. Sie illustrierte die Bücher „Schamanengeschichten aus Tuwa“ und „Schamanengesänge aus Tuwa“ (2011, 2013). Ihr erstes Kinderbuch „Florian Federleicht und die Suche nach der Zauberperle“ erschien 2015.

Einzelausstellungen (eine Auswahl):

2016 Strani Uccelli | Strange Birds

Galleria Cult, Alghero, Sardegna

2015 Geziefer

Lomography Embassy Vienna

2012 Laufkäfer

Kunstadresse Landstraße, Wien,

2012 Von Steppennixen, Feuergeistern und

tönenden Bergen

Museum für Völkerkunde, Wien

2011 Fell und Flossen

Haus Klimt, Wien

2011 The Spirit Image

Ethnografisches Museum, Warschau

2011 Glockenreiher

Haus Wittgenstein, Wien

mehr: www.alexandra-uccusic.at und mehr www.sandpeck.com