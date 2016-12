17.12.2016, 19:21 Uhr

bei der Schwarzenbergallee im 17. Bezirk.Diverse Aussteller prästierten ihr breites Angebot,Zudem soll der Adventmarktaufzeigen.warteten am Adventmarkt, zum Verkosten auf die Besucher.Auchdurften am Markt nicht fehlen.Ebenfalls am Veganen Markt,

hat der Weihnachtsmarkt der besonderen Art, noch geöffnetsind auch herzlich eingeladen ihn zu besuchen und sich zu informieren.für die Organisation dieses interessanten Adventmarktes.