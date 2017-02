Wir feiern am Aschermittwoch

4 Jahre Verein zur Förderung von Kunst, Kultur u Wirtschaft in der Josefstadt!Mittwoch, 1. März 2017 um 19UhrUnser Programm:Peter Hudler spielt am Cello:J.S.Bach:Suite Nr.4 in Es-Dur:Prelude - Allemande - Courante - BoureeI/II - GigueundGaspar Cassado:Suite für Cello Solo:Preludio/Fantasia - Sardana (Danza) - Intermezzo e danza finalePeter Hudler begann mit sieben Jahren Cello zu spielen. Sein Musikstudium absolvierte er am Konservatorium Wien und am Mozarteum Salzburg, wo er die Masterprüfung mit Auszeichnung bestand. In den weiteren Jahren nahm er an zahlreichen Meisterkursen u.a. bei Antonio Meneses und Pieter Wispelwey teil und war ein Jahr lang Student bei Enrico Dindo in Pavia/Mailand. Sein musikalischer Weg hat ihn abgesehen von seiner Mitwirkung in österreichischen Ensembles (z.B. Camerata Salzburg, Tonkünstler Niederösterreich) unter anderem nach Irland (zum Irish Chamber Orchestra) nach Norwegen (Tromsö Kammerorkester) und zuletzt nach Dänemark geführt, wo er als Cellist eines Kammermusikensembles (Danish Chamber Players) tätig war. Pädagogische Erfahrungen sammelte er unter anderem als Gastlehrer an der Barenboim/Said-Foundation in Palästina und in der Talentakademie Dänemark. Zurzeit ist Peter Hudler freischaffend in verschiedensten Kammermusik-Gruppierungen und auch solistisch tätig und entwickelt sich auch in neue Richtungen weiter, zum Beispiel mit einem Jazz/Cross Over - Programm, das er noch dieses Jahr aufnehmen wird.mehr: http://www.peterhudler.com/ undHeringsschmausvon Christiane SandpeckAuf Euer Kommen freuen wir uns!PS: Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail christiane@sandpeck.com