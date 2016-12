Adventsingen 2016 war auch beim sechsten Mal ein großer Erfolg

20.12.2016, 18:45 Uhr

In der Hösshalle in Hinterstoder gab es am 17. Dezember 2016 wieder das Alpenländische Adventsingen unter dem Titel „Nun es nahen sich die Stunden …“

HINTERSTODER. Bekannte Sänger und Musikanten aus Bayern und Oberösterreich sorgten für eine besinnliche Stimmung und führten die zahlreichen Zuhörer für eineinhalb Stunden heraus aus dem hektischen Alltag der Vorweihnachtszeit.Die Laubensteiner Bläser und die Visleit´nmusi aus Bayern, der Rainbacher Dreig´sang, die Flötenmusi Garklein sowie der Micheldofer Jagag´sang aus Oberösterreich trugen dazu bei, dass die Besucher in der bis zum letzten Platz gefüllten Hösshalle eine unvergessliche Adventsstunde erleben durften. ORF-Sprecher Walter Egger verstand es mit seinen besinnlichen und auch heiteren Texten, die Verbindung zwischen den einzelnen Musikstücken herzustellen und die Besucher zu berühren.

Das gemeinsam gesungene oö. Adventlied „ Es wird scho glei dumpa“ beendete diese gelungene Veranstaltung und nach einem minutenlangen Applaus gingen die Besucher mit den Melodien und Texten, die sie begleiteten, nach Hause.Fotos: Privat