Alles Leinwand Reise- & Abenteuertage Kirchdorf: August d. Reisewagen in Asien

Auf in die dritte Runde der ALLES LEINWAND Reise- & Abenteuertage 2017 im Kino Kirchdorf: "August d. Reisewagen in Asien" von Sabine Buchta & Peter Unfried! Gemütlich vom Kinosessel aus, in bester Full-HD Qualität, auf Großbildleinwand und mit herausragendem Kinosound - ein Reiseerlebnis der ganz besonderen Art.



Persönlich und unterhaltsam nehmen uns die sympathischen Neulengbacher Sabine Buchta & Peter Unfried mit auf den Indischen Subkontinent und in die Bergwelt des Himalayas.

Gewinnspiel und Austausch mit dem Reiseprofi!

Vorverkaufsstellen:

Den ganzen Sommer 2012 verbringen die beiden in Nordindien und Nepal. Sie tauchen in die faszinierende Landschaft ein, besteigen Berge, besuchen den Unterricht des Dalai Lamas und fühlen sich in den entlegensten Dörfern am Fuße der höchsten Berge dieser Welt wohl.August der Reisewagen bringt sie von über 5.000 m Meereshöhe bis an den Indischen Ozean nach Goa. Dazwischen liegen nicht nur viele schlechte Straßen und brütende Hitze, sondern auch 2.000 Jahre alte buddhistische und hinduistische Höhlen und Tempel, das Kumbh Mela - das größte Fest der Welt, Maharadscha-Paläste, die Heilige Stadt Varanasi und das Taj Mahal.Die Rückreise durch Pakistan und Iran ist etwas beschwerlich und nicht ganz ungefährlich, doch nach 18 Monaten sind sie wieder in Österreich und berichten nun voller Freude von ihren Abenteuern.Sabine Buchta, geboren 1974, und Peter Unfried, Jahrgang 1962, aus Neulengbach bei St. Pölten haben sich im Oldtimer-Lkw den Traum vom Aussteigen erfüllt. Die beiden sind mit der Vortragstour zu ihren Reisen durch Afrika und Asien in ganz Österreich unterwegs.Nach der Pause werden unter allen Anwesenden tolle Sachpreise verlost! Die Besucher haben außerdem die Möglichkeit, mit dem Referenten persönlich zu plaudern und von seinem Fachwissen zu profitieren.Buchhandlung InfoladenKino KirchdorfReservierungen unter andreas@nandita.atWeitere Infos: www.allesleinwand.at/kirchdorf