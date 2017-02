"Bernarda Albas Haus" im Theater Kirchdorf

Aufgrund des großen Erfolges und der Nachfrage kommt es zur Wiederaufnahme von "Bernarda Albas Haus" – eine zeitlose Tragödie ungelebten Lebens von Federico García Lorca im Theater Kirchdorf und in den Kammerspielen Linz."Bernarda Albas Haus" ist ein dreiaktiges Drama über die Rolle der Frau und deren Unterdrückung im Spanien der 1930er Jahre.Unter dem Eindruck des spanischen Faschismus zeigt Lorca die Mechanismen eines funktionierenden Kontroll- und Bespitzelungssystems, also: wie Systeme der Unterdrückung funktionieren, wie immer wieder eine gequälte Seele ihren Schmerz auf eine andere überträgt, wie Unrecht immer wieder neues Unrecht stiftet.

Es ist ein Stück über die Freiheit, über die Folter des Eingesperrtseins, darüber, wie Menschen in zu großer Enge, verbogen werden und endlich am Verlust der Freiheit zerbrechen und erhält dadurch zeitlose Gültigkeit.Bernarda Albas Haus gehört zu Lorcas letzten Werken für das Theater. Er beendete es zwei Monate bevor er am 19. August 1936 – die Zeit des Spanischen Bürgerkriegs – im Alter von 38 Jahren von den Falangisten vor dem Dorf Viznar nahe Granada erschossen wurde.Andalusien, dreißiger Jahre. Die seit kurzem verwitwete Bernarda Alba hat in ihrem Haus acht Jahre Trauer befohlen.Unter ihrem tyrannischen Regime leiden ihre fünf eingesperrten Töchter, die alle ledig geblieben sind, weil Bernarda sie nicht unter Stand verheiraten will. Nur Angustias, der Ältesten, ist es erlaubt, eine Beziehung zu einem Mann aufzunehmen. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf, als sich Adela, die Jüngste, dem Verlobten ihrer ältesten Schwester Angustias hingibt, in den auch ihre Schwester Martirio verliebt ist. Bernarda, die mit allen Mitteln die Ordnung in ihrem Haus aufrecht zu erhalten versucht, will von den Vorgängen in ihrem Haus nichts bemerken. Aber La Poncia, Bernardas jahrelange Magd und "rechte Hand", weiß über das Eifersuchtsdrama zwischen den Schwestern Bescheid und will die Tragödie noch verhindern, aber es ist bereits zu spät, Adela ist zu allem entschlossen...Freitag, 3. März 2017 – 20 Uhr – Premiereweitere Vorstellungen:Samstag, 04. März 2017 – 20 UhrFreitag, 10. März 2017 – 20 UhrSamstag, 11. März 2017 – 20 UhrDienstag, 14. März 2017 – 19:30 Uhr – Kammerspiele Linzkeine Pause!Kartenvorverkauf:Infoladen-ServicebuchhandlungTel. 07582 5175014 Euro / 8 Euro (Erm.)E-Mail: office@infoladen.atbzw. Kammerspiele LinzTelefon 0800 218 000 (kostenfrei aus Österreich)Telefon International +43 (0)732/76 11-400E-Mail kassa@landestheater-linz.atFax +43 (0)732 / 76 11-105Bernarda Alba Rosa TeutschMaria Josefa, Bernardas Mutter Ingrid PohnBernardas TöchterAngustias Helga LangMagdalena Eva HebesbergerAmelia Martina GeisederMartirio Elisabeth NeubacherAdela Christina ReichsthalerLa Poncia, Magd Helga GutwaldCriada, Magd Ingrid PohnRegie und Bühnenbild Johanna HorcickaEva BodingbauerAusstattung Martina GeisederTanztraining Maria RichleTechnik Christian KemptnerProgramm Helga GutwaldGrafik, Foto Doris MeixnerÖffentlichkeitsarbeit Gertraud Waldhör-SaatmannProduktionsleitung Kurt GeisederAlle Fotos: Doris Meixner