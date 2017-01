"Dada lebt" im Theater in der Werkstatt Kirchdorf

Ein dadaistisches Bühnenprojekt kommt im Theater in der Werkstatt in Kirchdorf zur Aufführung.Das szenische Sprachspiel bestehend aus Witz, Ironie, Lautmalereien, Rhythmus, Gesang und clownesken Elementen wird das Publikum irritieren, unterhalten und begeistern.Vor genau 101 Jahren eröffnete in Zürich das legendäre Cabaret Voltaire. Dort wurden mit großem Spektakel einem begeisterten Publikum erstmalig sprachspielerische Texte auf der Bühne präsentiert. Die Dadaisten sahen sich als zeitkritische Künstler, die gegen Krieg, Nationalismus und bornierte Bürgerlichkeit auftraten. Ihren Aufschrei gegen die Zeit artikulierten sie in Lautgedichten, die sie mit Trommelrhythmen szenisch präsentierten.

Ganz in diesem Geist hat das Theater Kirchdorf unter der Regie von Kurt Geiseder mit großem Enthusiasmus ein Bühnenprojekt erarbeitet, das die dadaistischen Texte wieder lebendig werden lässt und sich als Hommage an die legendäre Kunstströmung sieht, die das 20. Jahrhundert so sehr prägte.Do. 2. Februar 2017 Do. 9. Februar 2017Fr. 3. Februar 2017 Fr. 10. Februar 2017Sa. 4. Februar 2017 Sa. 11. Februar 2017Besetzung:Regie: Kurt GeisederSpieler/Spielerinnen: Kurt GeisederMartina GeisederJohannes GegenleitnerHelga GutwaldThomas HochreiterIngrid PohnGertraud Waldhör-SaatmannProduktionsleitung: Kurt GeisederHelga LangTechnik: Christian KemptnerElisabeth NeubacherBühnenbild: Kurt GeisederGrafik: Doris MeixnerPresse/Öffentlichkeitsarbeit: Gertraud Waldhör-SaatmannKartenvorverkauf:Infoladen-ServicebuchhandlungTel. 07582 51750VVK/AK: € 14,- / € 8,- erm.