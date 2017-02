Faschings-Eisdisco in Kirchdorf

AT

Kirchdorf an der Krems

, 4560 Kirchdorf an der Krems AT

Eislaufplatz , 4560 Kirchdorf an der Krems AT

Am Samstag, 18. Februar 2017, von 18 bis 21 Uhr gehts rund am Eislaufplatz in Kirchdorf. Die musikalische Begleitung übernimmt DJ Netto und wird bei der Faschings-Eisdisco gehörig einheizen.



Für jeden kostümierten Besucher gibt es einen Krapfen gratis.



Saison - und Familienkarten gelten bei dieser Veranstaltung nicht, die Eintrittspreise betragen € 4,50 für Erwachsene und € 3,60 für Jugend/Schüler.