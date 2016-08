Die katholische Frauenbewegung Pettenbach lädt am Freitag, den 9. September 2016, 19 Uhr, zum Gottesdienst mit Pfarrer Santan Fernandes aus St. Ulrich am Pillersee/Tirol, in die Pfarrkirche Pettenbach.



Ab 18 Uhr gibt es eine gestaltete Anbetung mit Beichtgelegenheitund anschließender Einzelsegung.



Spenden werden zugunsten des Missionswerkes von

Pfarrer Santan Fernandes in Indien gesammelt.