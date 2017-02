Hinterstoder und Wurzeralm: Traumnoten für die Semesterferien

01.02.2017, 16:21 Uhr

Am kommenden Freitag starten die Schüler aus Wien, NÖ und dem Burgenland in die Semesterferien. Davor gibt es das Zeugnis.

Pistenzustand: Hervorragend

Würde man die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm mit einem Zeugnis über den ersten Teil der aktuellen Wintersaison bewerten, so fiele dieses sehr positiv aus.Sowohl in Hinterstoder als auch auf der Wurzeralm sind alle Anlagen in Betrieb und alle Pisten dank der hervorragenden Arbeit der Pistenteams in perfektem Zustand. „Die trockene Kälte der vergangenen Wochen hat für perfekte Schneeverhältnisse mit Pulverschnee gesorgt“, sagt Mario Frank, Betriebsleiter auf der Wurzeralm.

Schneelage: Sehr gut

Sonnentage: Traumhaft

Gästezufriedenheit: Bestens



Buchungslage: Ausgezeichnet

Eventhighlights der weiteren Skisaison 2016/2017

In Hinterstoder liegen im Tal 60 cm und am Berg 130 cm Schnee, auf der Wurzeralm im Tal 95 cm und am Berg 120 cm. Den letzten ausgiebigen Schneefall gab es am 17. Jänner 2017. „Für die kommende Woche erwarten wir jede Menge Neuschnee. Powderfans und unsere Naturschneepisten freuen sich darauf“, so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.Die vergangenen Wochen waren geprägt von traumhaftem Winterwetter. Während in den Tallagen oft Nebel vorherrschte, konnten alle Wintersportfreunde auf den Bergen traumhafte Tage mit blauem Himmel und angenehmen Temperaturen genießen. „Wir haben in der bisherigen Saison bereits 38 Sonnentage gezählt“, berichtet HIWU-Marketingleiterin Karin Kauder.Die Stimmung unter den Gästen Hinterstoders und der Wurzeralm ist prächtig. Der herrliche Winter begeistert Gäste jeden Alters und sorgt für gute Stimmung in den Skigebieten. „Sonnenschein und Bewegung an der frischen Luft fördern das Wohlbefinden. In unseren Hütten gibt es dann eine Belohnung mit regionalen Schmankerln. Man merkt die gute Laune und die Fröhlichkeit bei den Gästen“, so Markus Zingerle von der Bärenhütte auf der Höss.Die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm sind nicht nur bei Tagesgästen sehr beliebt, sondern werden auch bei vielen in- und ausländischen Urlaubern aufgrund der Schneesicherheit und der ausgezeichneten Bedingungen sehr geschätzt. Neben zahlreichen Gästen aus Wien, NÖ und dem Burgenland ist die Region auch bei Wintersportlern aus Deutschland, Tschechien und Polen sehr beliebt. Thomas Scholl, Geschäftsführer der Pyhrn-Priel Tourismus GmbH: „Die Buchungslage für die kommenden Wochen ist sehr erfreulich. Nur vereinzelt sind noch Zimmer verfügbar."Zusammenfassend präsentieren sich die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm vor den Semesterferien von ihrer besten Seite und dürfen sich über einen „Ausgezeichneten Erfolg“ im Semester-Zeugnis freuen.7.2.2017: Semester-Skitest auf der Mittelstation beim Höss-Express (Hinterstoder)10-15 Uhr bei Intersport Rent, mit allen Neuheiten des Winters 2017/1811.2.2017: Rock am Berg auf der Löger-Hütt´n (Hinterstoder)16.2.2017: Life am Berg Schools´ Day: Ein Tag auf der Piste und im Schneefür die ganze Klasse (Hinterstoder)25.2.- 28.2.2017: Fasching auf der Löger-Hütt´n (Hinterstoder)25.2.2017: Gratis Faschingskrapfen bei den Liftstationen (Wurzeralm)28.2.2017: Winter Barbecue bei der Bergstation (Wurzeralm)3.3.2017: Master of Snow – Höss XL – der längste Riesentorlauf der Welt.