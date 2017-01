Kasperl und der kleine Drache Sebastian in Ried

Vortragssaal , 4551 Ried im Traunkreis AT

Liebe Leute, oh wie fein, der Kasperl kommt zu Groß & Klein! Er kommt nach Ried – das ist ein Hit. Liebe Kinder, kommt alle mit.



Die Puppenbühne "La Luna" aus Eberstalzell kommt am Donnerstag, 26. Jänner 2017, um 15.30 Uhr, in den Vortragsaal der Gemeinde Ried im Traunkreis.



Der Kasperl und seine Freunde bestehen wieder ein spannendes Abenteuer. Der kleine Drache Sebastian ist auch mit dabei.



Eintritt: 4 Euro

(Kinder ab 2 Jahre & Erwachsene/Familienermäßigung)



Veranstalter: SPIEGEL - Treffpunkt: Wichtelstube Ried im Traunkreis